中原推揚海置業按揭優惠　嘉里：短期加推至少60伙

由嘉里建設（0683）、信置（0083）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第二期揚海，日前公布首張價單，折實均價高見30,880元，入場單位折實售1,079.9萬元，成本港史上首批均價最貴鐡路上蓋盤。發展商今日（25日）夥拍中原按揭，推「揚海置業優越按揭優惠」。

王美鳳：買家可獲1.4%現金回贈

中原按揭董事總經理王美鳳表示，將推出的按揭優惠全期按息低至H加1.3厘。若以今日一個月拆息0.066%計，實際息率為1.366%，屬市場最低息的按揭計劃。另外，買家亦可獲高達1.4%現金回贈。該計劃按揭期為30年。她預料，低息環境於今年至明年持續，而目前市場已有逾90%買家採用H按。

嘉里：下一張價單有加價空間

嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，會考慮短時間內加推至少60伙，最快下周作首輪銷售。他又指，下一張價單具加價空間，至於項目四房單位則視乎市場反應推出招標。

揚海開價進取，成為史上最貴鐵路上蓋盤，盧子豪表示不擔心項目承接力，又指價錢反映項目質素。他認為，失業率下降，樓價指數上升，加上港島鐵路盤供應十分少，故不擔心項目銷情及樓價走向。