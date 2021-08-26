古洞第24區住宅地上月41.85億批出　會德豐險勝次標僅3%

接獲12份標書的古洞第24區住宅用地，在上月28日以41.85億元批出予會德豐地產，每呎樓面地價約8,499元。地政總署今日公布其餘11份落選標書的投標金額，出價最二高及第三高的為40.53億及40.11億元，即中標價較次標僅高出不足3.3%，較第三高標書則高4.3%。

出價最低24.3億 每呎不足5000元

至於其餘9份標書出價全部低於40億元，其中出價30億元或以上的財團有5間，介乎32.43億至39.04億元。

而低於30億元的出價有4份標書，介乎24.3億至29.54億元。以項目最高可建樓面面積492,397平方呎計算，出價最低的財團每呎樓面地價約4,935元，較早前市場估值下限6,500元，低約24%。

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古洞第 24 區（粉嶺上水市地段第278號）、屬粉嶺公路以北方向，鄰近石仔嶺花園。地皮面積82,065平方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，以地積比率約6倍計，最高可建總樓面面積約49.24萬平方呎，當中，私人住宅部份不得多於41.03萬平方呎。

上月就古洞第24區住宅用地遞交標書的發展商，包括長實（1113）、新地、嘉華國際（0173）、信置（0083）、恒基（0012）、嘉里建設（0683）、遠東發展（0035）、中資佳兆業（1638）及萬科置業（香港），而靠投資舖位起家的大鴻輝集團亦有入標。至於華懋夥拍希慎（0014）合組財團競投項目。