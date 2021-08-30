單位直撃｜用家為購心頭好　凌晨撲出中環議價成功485萬上車

有用家為奪得心頭好，不惜漏夜撲出中環與業主議價，終打動業主以485萬元沽出荃灣中心高層兩房戶，該單位屬2003年「沙士貨」，持貨至今大幅升值逾11倍。

美聯物業助理區域經理鍾家豪表示，涉及為荃灣中心18座高層單位，實用面積374平方呎，採兩房間隔，外望開揚山景。原業主原以約490萬元放售單位，至近日獲用家接洽，議價後終以485萬元成交，呎價約12,968元。

據了解，新買家首次往上址睇樓後，即決定入市，皆因單位的間隔及開揚景觀合乎心水，為免錯失「筍盤」，當得悉單位原業主於中環上班及加班，新買家凌晨趕至中環與業主議價，最終以誠意打動，更獲微減約5萬至485萬元成交，呎價約12,968元。

【荃灣中心成交單位直擊】

「沙士貨」勁升11倍

資料顯示，原業主2003年10月「沙士」期間，僅以約40萬元購入上址，持貨約十八年，是次轉手帳面大賺約445萬元，期間物業大幅升值逾11倍。從代理提供相片可見，單位外望開揚山景，未附任何裝修。

鍾家豪補充，荃灣中心8月累錄11宗二手成交，平均呎價約13,314元。參考近期與上址同座數的二手成交，同為18座高層戶，面積329平方呎，7月份以450萬元易手，呎價13,678元，上址略低市價約5%。