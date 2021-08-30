九肚山峰洋房7100萬沽　持貨四年實蝕近1400萬

沙田豪宅地段九肚山一帶，近月接連錄得勁蝕個案。區內洋房項目九肚山峰錄得首宗二手成交，項目一幢洋房以7,100萬元沽出，較四年前帳面貶值近千萬或12%。若連同其他雜項計算，料實蝕接近1,400萬元。

據土地註冊處資料，上述蝕讓個案為九肚山峰單號洋房，本月9日連兩個車位以7,100萬元沽出。單位實用面積2,553平方呎，採四房間隔，設有974平方呎平台、465平方呎花園，是次成交實用呎價約27,810元。

4年前8080萬買入 帳面跌價12%

原業主於2017年6月向發展商一手買入上述洋房，當時成交價8,080萬元，即是次易手，持貨逾四年帳面貶值約980萬元或12%。此外，原業主購入上址時支付稅款343.4萬元，若再計及賣出時的佣金約71萬元，估計實際需要蝕讓約1,394.4萬元。

九肚山峰由資本策略地產旗下尚家生活地產發展，位於麗坪路39至77號，設有20座洋房，實用面積介乎1,916至4,047平方呎，於2015年6月入伙。

九肚山峰位於麗坪路39至77號，設有20座洋房。（網上圖片）

九肚山澐瀚4房大宅連車位3400萬沽

事實上，近月九肚山麗坪路一帶的豪宅，接連錄得蝕讓。如位於九肚山最高位置的澐瀚，上周錄得一個3座低層B室的四房戶，連車位以3,400萬元易手。不過，原業主2018年斥4,184萬元入市，及後再以380萬元購入一個車位，帳面料大幅蝕約1,164萬元。

由於相關單位業主更為內地客，買入單位時支付高達樓價30%之印花稅、即約1,255萬元，故估計實際損手高達逾2,460萬元。