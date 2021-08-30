黃竹坑揚海最快周末賣　4大代理送酒店staycation、郵輪套票吸客

由嘉里建設（0683）、信置（0083）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸二期揚海，最快日內公布銷售安排。嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，揚海示範單位錄得逾10,000人次參觀，不乏四房戶的意向查詢，故有機會於首輪推出四房單位作招標。

首輪或推四房戶招標

他又指，揚海至今累收約2,000票，暫超額認購約10倍，當中大手客佔約30%。有機會短期內加推單位，並最快於本周六正式開售。此外，中原、美聯、利嘉閣及香港置業今日（30日）同日開設「揚海專門店」，推出不同置業優惠吸客。

+ 1

中原送港鐵都會票 美聯贈郵輪優惠

中原地產西半山首席營業董事李巍指，中原地產將向揚海買家送出港鐵全年都會票，即日起至2021年9月11日，凡經中原地產購入揚海住宅單位之首五組買家，每組可獲贈港鐵全年都會票兩張，合共總值約5萬元。

至於美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，透過該行購入項目三房戶型的首三名買家，將有機會獲贈約16,666元的四日三夜海上郵輪豪華套房連餐飲美食優惠，合共總值約5萬元。

而利嘉閣則宣布，首10名經該行購入揚海之買家，將獲贈價值5,000元的五星級臨海酒店兩日一夜staycation優惠，合共總值約5萬元；香港置業由即日起至9月30日，為首5名揚海單位買家提供價值1萬元的智能家居裝置優惠，總值5萬元。