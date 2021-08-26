天水圍Wetland Seasons Bay次輪收逾8000票　超購25倍

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第1期次輪銷售今日（26日）下午2時截票，發展商指，項目次輪累收逾8,000個購樓意向登記。若以本周六（28日）銷售300伙計，超額認購約25倍。

據發展商早前公布之銷售安排2號，Wetland Seasons Bay第1期將於本周六以價單形式銷售合共300伙，另設12伙同日起招標發售。今批以價單形式發售之單位，涵蓋一房至三房戶型及特色單位，折實售價由472.36萬至986.97萬元，折實呎價由12,913元至18,932元。當日設大手客時段，買家可購買最少兩伙至最多5伙單位。

首宗招標成交作價1501萬

另外，Wetland Seasons Bay上周推出48伙招標發售，昨日（25日）招標售出一伙，為別墅WV6的3樓A室，實用面積909平方呎，連195平方呎平台，屬四房一套連工作間間隔，成交價1,501萬元，呎價16,513元。此為項目開售以來，成交金額最高之單位。