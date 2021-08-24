天水圍Wetland Seasons Bay加推123伙　周六次輪賣300伙

新地（0016）天水圍 Wetland Seasons Bay 首輪銷情理想，即日沽清302伙。發展商繼上周日（22日）加推160伙後，今日（24日）再加推5號價單，涉及123伙，涵蓋一房至三房間隔，包括22伙特色單位。整批折實平均呎價為15,176元，屬原價加推。

今批123伙，價單定價由601.31萬至1,016.01萬元， 價單呎價由16,659元至22,948元。以現金付款計劃17.5%折扣率計，折實售價由496.08萬至838.2萬元。入場價單位為第3B座地下B6單位，實用面積279平方呎，一房間隔連184平方呎花園，折實售496.08萬元。

周六次輪銷售312伙 呎價1.2萬起

發展商同時上載銷售安排2號，將於本周日（28日）銷售合共312伙，當中300伙以價單形式發售，其餘12伙則以招標發售。其中，價單形式發售之單位涵蓋一房至三房間隔及特色戶，折實售價由472.36萬至986.97萬元，折實呎價由12,913元至18,932元。

據銷售安排2號，次輪銷售同樣設大手客時段，買家可購買最少兩伙至最多5伙單位。項目於上周日已重新開始收票，將於本周四（26日）下午2時截票。