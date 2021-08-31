啟德THE HENLEY III 累收534票　本周末首輪銷售100伙

恒地（0012）旗下啟德新盤THE HENLEY III 將於本周六（4日）首輪發售共100伙，將與黃竹坑站揚海及天水圍Wetland Seasons Bay正面交鋒。

THE HENLEY III 首批100伙全以價單形式發售，一律為分層標準戶，涵蓋開放式至三房、合共五種戶型，實用面積由238至778平方呎，折實售價由625.38萬至2,499.54萬元，折實呎價則25,218元至33,385元，整批折實平均呎價為27,938元。

大手買家最多購4伙

恒地營業（一）部總經理林達民指，截至今日（31日）午2時，項目接獲534票，他續指，早前加推的第2號價單輕微加1%，如再加推單位，未必提供特色戶，料有加價空間。

THE HENLEY III 至今先後公布兩張價單，合共涉及126伙，折實入場費為625萬元起，發展商抽出其中100伙作首輪銷售。據銷售安排1號，首輪將提供大手客時段，大手買家最多購4伙單位。

↓↓THE HENLEY III 示範單位↓↓