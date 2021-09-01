屏山南屏匯突上樓書　開放式最細276呎起　發展商為前深圳政協

元朗屏山再有新盤供應，由宏富遠東有限公司發展的南屏匯（LA ALDEA）今日（1日）上載樓書，合共提供47伙，項目的單位開則亦曝光，最細面積276平方呎起，屬開放式戶型。

南屏匯位於屏山屏柏里8號、即長實半新盤娉廷的對面。從南屏匯步行至港鐵天水圍站約需要20分鐘。據樓書所示，項目由一座4層高住宅及8座洋房組成。分層大廈提供39伙，包括32伙標準戶、6伙連天台特色戶、及一伙平台特色戶，實用面積由276至517平方呎，提供開放式至兩房戶。每層涉9至10伙，共享兩部升降機。

當中面積最細單位屬項目E及F室，實用面積均為276平方呎，採開放式間隔。此外，項目另設8幢洋房，提供三房及四房兩種戶型，一律包括兩個私人車位及私人花園。

開則方面，項目39伙分層單位一律採用開放式廚房，以及一律設有工作平台。一房或以上單位同時設露台。從樓書所見，平台及露台面積分別只有16及22平方呎，屬「懸棺式」設計。項目已屆現樓，並將由美聯物業獨家代理銷售。

發展商董事曾任深圳政協

南屏匯的賣方為宏富遠東有限公司，其公司董事包括黃振漢（WONG, TSENG HON）及廖承慰（LIU, SING WAI）。據了解，黃振漢早年在港從事貿易，在1980年代進軍內地房地產，也曾任深圳政協。翻查資料，黃振漢在2017年以近1.11億元為上述項目完成補地價，以項目可建樓面面積約3.77萬平方呎，每方呎樓面補地價約2,940元。