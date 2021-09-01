屯門帝灣居銷情慢　發展商變陣標售22伙分層戶　兼推70%按揭

由華業（控股）有限公司發展、屯門新盤帝灣居，自去年6月開售，曾經售出一伙，惟買家及後撻訂離場，即全盤至今尚未錄成交。發展商現改變策略，獨家委託利嘉閣標售22伙分層單位，並聯同財務公司推出最高70%按揭優惠，冀刺激銷情。

當年首批呎價1.2萬起 現全盤改為招標發售

華業（控股）經理周統育表示，近期一、二手市場和物業成交價有升幅，故委託利嘉閣獨家銷售22伙分層單位，全部以招標形式發售。他續指，分層單位招標之意向價，將參考早前推出之價單，惟上述價單已於一年多前訂定，期內樓市累積有一定升幅，故亦會參考同區樓價。

帝灣居另設5座洋房，同時招標發售中。發展商表示，正安排財務公司為買家提供70%按揭計劃。而利嘉閣地產總裁廖偉強表示，疫情顯著緩和，相信通關後將有助交投。

參考帝灣居於2020年6月公布首批價單，涉及22伙，當時的折實呎價由12,888元至18,898元，折實售價由約1,152.19萬至2,511.45萬元。及後曾售出一伙，惟去年10月該買家撻大訂離場。而項目今年6月27日再上載銷售安排，推出全盤27伙招標。

利嘉閣贈入伙傢俬套餐優惠吸客

利嘉閣高級首席營業經理蔡榮增又指，首3名經利嘉閣購買帝灣居分層單位的買家，可獲贈入伙傢俬套餐優惠，總值逾101萬元，當中，購買兩房及三房單位之買家，可分別獲贈價值22.8萬及33.8萬元的入伙傢俬套餐。

帝灣居位於屯門嘉和里山路2號、鄰近另一半新盤The Carmel及黃金海岸。項目合共提供27伙，包括5幢洋房及22伙分層單位，實用面積由887至1,329平方呎，分層單位戶型涵蓋兩房至三房。