單位直擊｜MONTEREY業主蝕沽特式戶　作價1950萬仍創屋苑二手新高

二手樓市成交頻頻破頂，惟創高價不代表業主穩賺離埸。將軍澳半新盤MONTEREY，新錄一宗二手破頂成交，作價1,950萬元，創下屋苑二手成交總價新高。不過，賣家帳面上要損手12萬元離埸。據悉主要因財務問題故急於賣樓套現。

上述單位屬MONTEREY一伙三房連天台特式戶，實用面積803平方呎、連627平方呎天台，新近以1,950萬元成交，呎價24,284元。資料顯示，原業主於2017年以1,962萬元一手買入單位，持貨四年，是次沽貨帳面需蝕約12萬元離埸，單位期內貶值0.6%。

【成交單位直擊】

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中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，原業主於2018年、即買入單位約一年後開始放盤，原開價2,600萬元，估計開價略高，一直未聞承接。放盤近三年，近日才大幅劈價求售。伍錦基透露，新買家為區內客，料買入單位作換樓之用。

從相片可見，上述單位的廳房及天台，均外望超開揚海景，而屋內裝修仍屬交樓標準格局。伍錦基指，MONTEREY 8月僅錄一宗成交；至於7月則錄4宗，平均呎價20,465元。