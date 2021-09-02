創興銀行家族再斥5391萬掃愉景灣4伙　啃辣稅逾800萬

老牌家族成員連環入市。市場消息指，創興銀行廖寶珊家族成員、廖寶珊三子廖烈武的遺孀廖陳嘉綿，上月再斥約5,391萬元大手購入愉景灣四伙單位，全涉樓價15%雙倍印花稅。如連同7月份以3,300萬元購入之西半山羅便臣花園大廈單位，一個多月她已累斥逾8,691萬元入市。

入市總成本近6200萬

據土地註冊處資料，廖陳嘉綿（LIU CHAN, CARMEN）8月以私人名義，斥5,391萬元購入愉景灣第4期蘅峰四伙，全屬三房大單位，分布於倚濤軒及碧濤軒，實用面積介乎1,108至1,347平方呎，成交價由1,220萬至1,498萬元，呎價約1.04萬至1.13萬元。資料顯示，上述四宗成交均需付樓價15%的雙倍印花稅，共涉及稅款808萬元，金額由183萬至224.7萬元不等，故入市總成本近6,200萬元。

廖陳嘉綿為廖寶珊三子廖烈武的遺孀、創興銀行廖寶珊家族成員。近年活躍於物業市場，她去年初才以約5.5億元，沽出淺水灣道92號屋地。今年她改為入市，7月份曾以破頂價3,300萬元購入樓齡逾六十年的西半山羅便臣花園大廈，一伙中層三房單位，呎價20,913元，創屋苑成交價及呎價新高。如連上述愉景灣四伙，近一個多月她累斥約8691萬元掃貨。