老店「蛇王易」灣仔道重開半年即結業　遭業主沒收3個月按金

於銅鑼灣波斯富街經營逾四十年、主打蛇羹和各款臘味的「蛇王二」，去年4月結業後，今年2月易名「蛇王易」於灣仔道捲土重來，重新開業。惟回歸僅半年，品牌卻因內部問題，在租約期尚餘兩年半的情況下再度結業，更被沒收三個月按金，涉及租金約36萬元。

原名叫「蛇王二」的「蛇王易」，今年2月份以每月約12萬元，承租灣仔道218至220B號利昌大廈地下A號舖，舖位面積約1,030平方呎，呎租約116.5元。其租金水平較舊店銅鑼灣波斯富街24號地下A號舖的月租30萬元，大幅減少約18萬元或60%。

老店蛇王二捲土重來 原班底12萬租灣仔舖 較銅鑼灣舊店慳租六成

原簽下三年死約 租至2024年初

不過，最新消息指，「蛇王易」近月已遷出上述經營僅約半年的灣仔道舖位，早前舖面亦已拉閘。據了解，上述灣仔「蛇王易」是由「蛇王二」舊班底聯合另一燒味界名店「龍記」合作開業，是次結業傳與內部問題有關。

據代理透露，「蛇王易」原簽下三年死約，租用上述灣仔道舖位至2024年初，現與業主「傾掂數」成功簽訂退租協議，僅遭業主沒收三個月按金，涉及租金約36萬元，據知毋須賠償尚餘兩年半租約期的租金。

值得留意，上述由「蛇王易」於年初落實承租三年的灣仔道利昌大廈地下A號舖，在今年7月份獲新買家以約5,000萬元購入，原業主於2013年以高價6,330萬元購入，故帳面需要蝕讓約1,330萬元，連雜項料實蝕逾1,700萬元。以「蛇王易」當時月租約12萬元計算，新買家享約2.9厘租金回報。

另一租戶頂上 新業主續享2.9厘回報

此外，據代理消息暐，由於上述舖位已有完整裝修及齊備廚房工具，故「蛇王易」退場後，已即時獲另一家連鎖燒味店承租，月租同樣為12萬元。

翻查資料，蛇王二早在上世紀二三十年代，於上環文咸東街開業，八十年代初搬至銅鑼灣，主打蛇羹及各款臘味，於2015至2020年獲選「米芝蓮車胎人美食/ 必比登推薦」。