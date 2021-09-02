曾志偉界限街物業獲財團收購　持貨19年勁賺2780萬

電視廣播（0511）副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉持有的九龍界限街164號地下物業，新近獲財團以3,200萬元收購，曾志偉持貨十九年帳面大賺2,780萬元。

恆和珠寶集團（0513）公布，以1.853億元收購界限街164號至164A號一籃子物業。成交包括界限街164號地下、一樓、二樓及部分天台，以及界限街164A號地下、一樓及二樓。其中界限街164號地下舖位，實益擁有人為曾志偉，成交價3,200萬元。

據土地註冊處資料，上述164號地下舖位的業主為GOLDCASE PROPERTIES LIMITED，公司董事包括曾寶儀（TSANG, PO YEE），料為曾志偉女兒。物業於2002年以420萬元購入，持貨至今十九年，帳面獲利2,780萬元，期內升值6.6倍。

上述界限街164號至164A號一籃子物業，樓齡逾六十年，位於喇沙小學對面，並鄰近嘉里（0683）新盤瀚名。

曾志偉今年2月重返TVB擔任高級管理層，現為電視廣播副總經理（綜藝、音樂製作及節目）。上月，他首度以副總經理職銜，出席電視廣播的業績發布會。會上，他給予自己上任後的評分為50分，主要是上任至今仍未看見顯著成績。他又指，需要向友台學習「點解可以咁平做一個節目。」

恒和：地塊具潛力可重建豪宅項目

是次就上述舊樓進行收購的恆和珠寶集團指，收購符合集團整體發展策略，項目周邊為名校林立的低密度豪宅區，具發展潛力，可開發為豪華住宅項目。