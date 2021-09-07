黃竹坑站揚海加推98伙　首推4對相連單位組合　本周六賣188伙

嘉里（0683）與信置（0083）及港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸第2期揚海，上周六首輪銷售188伙，即日沽清，發展商即晚加推90伙後，今日（7日）再加推98伙，折實平均呎價35,291元，折實入場費1,070萬元起。並定於本周六（11日）次輪推售188伙。

新價單兩、三房戶型佔70%

嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，加推的4號價單，售價只作輕微調升，並落實本周六（11日）進行次輪銷售，兩張價單合共188伙一併推出，並視乎銷情再決定加推，他又謂對銷售仍然有信心。

新一張4號價單，涉及98伙，涵蓋一房至四房戶型，實用面積由334至1,420平方呎，當中兩房及三房單位佔約70%，價單售價由1,337.8萬至8,343.8萬元，價單呎價介乎35,939元至58,759元。以最高20%折扣計算，折實售價由1,070.24萬至6,675.04萬元，折實呎價由28,751元至47,007元。入場單位2A座6樓E室，實用面積341平方呎，折實售1,070.24萬元。

推4對「四房+三房」相連單位

發展商同步公布銷售安排，定於本周六以價單形式出售188伙，整批折實平均呎價為34,708元，市值約40億元。嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，今次首次以價單形式推出四房戶，主要因為有買家希望購入相鄰單位，故四房將連同毗鄰的三房戶，以一對方式推售，共有四對單位以此形式發售。

參考銷售安排，次輪銷售將分四輪進行，分別為S組、A1組、A2組及B組，上述相連單位將安排於S組進行。S組的「四房+三房」組合」，折實售價由9,670.1萬元至1.056億元。