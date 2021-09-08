DON DON DONKI 九龍東首分店選址淘大商場　或最快年底開業

早前有傳DON DON DONKI將落戶九龍東，並以恒隆（0101）旗下牛頭角淘大商場的呼聲最高。近日其分店位置亦曝光，原來位於淘大商場3期一樓、前超級市場百佳Taste的位置，預計最快本年底完成裝修，成九龍東首間分店。

據了解，淘大商場3期一樓F188至204號舖，前身為超市百佳Taste，現已封上裝修圍板，並貼出告示，上有香港DON DON DONKI之營運公司，並顯示裝修工程於9月1日開始進行，至今年12月15日完工，未知能否趕及年底開業。至於Taste則已搬往淘大商場1期一樓F33至45號舖，改為同由百佳經營的「TASTE x FRESH」，8月已重新開業。

早前，DON DON DONKI日本母公司表示，計劃2021年7月至2022年6月期間，在亞洲區多設12間分店，香港區目標擴充兩間，撇除屯門市廣場分店在7月已開幕，估計餘下一間便是上述的淘大分店了。

至於淘大商場近期吸引不少人氣品牌進駐，包括日本雜貨店Daiso Japan。