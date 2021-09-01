DONKI大肆擴張｜拆解日資攻港原因　本地薑一田兩招專注大本營

日本零售店一直深受港人喜愛，疫情下港人未能到日本旅遊，日本零售企業反過來大力攻港，如日本大型雜貨店DONKI進軍香港以來，兩年連開八間分店，並預期2024年香港分店可擴展至24間。



面對「過江龍」挑戰，本港已「插旗」的日式零售店亦嚴陣以待。以「現代日式生活百貨」購物體驗做主打的一田百貨，其行政總裁黃思麗接受訪問時明言，無懼市場加劇的競爭，公司會用兩大方法應對。至於疫後日本零售店可否企穩，專家指則要視乎開關情況。



Donki母公司泛太平洋國際控股早前公布，香港業務佔亞洲區銷售額七成。﹙資料圖片﹚

港人「哈日」並非秘密，疫情下無法去日本，也無阻這股潮流。驚安之殿堂（DON DON DONKI）於2019年，在尖沙咀開設在港的第一間分店，開幕當日已吸引過百位顧客於門外的行人路上等候，準備正式開張時入場「掃貨」。或許正由於港人疫情下未能到日本「返鄉下」，將思念轉化成購買力，吸引DONKI大規劃開店，自進軍香港以來，兩年開八間分店，早前更期望，2024年香港分店可擴展至24間。

而扎根在港多年的永旺AEON（香港）百貨及一田百貨同樣趁這股熱潮大肆擴張。AEON今年內已連開四間連鎖折扣店「Daiso Japan」，以及進駐旺角家樂坊，開設本港第三間、佔地近2.5萬呎的「AEON STYLE」；一田亦開設「一田便利店」，及斥資裝修大埔及荃灣分店，最快明年亦會開設新店。（見圖一）

一田百貨行政總裁黃思麗接受《香港01》訪問時，對日式百貨店在港擴張毫不驚訝，在她眼中港人素來重視品質、安全， 因此一向對日本食品有信心，合乎港人消費習慣，加上疫情下，喜歡創新、有新意的港人不能到日本，在港感到「好悶」，更願意消費購物及「試新嘢」。

這說法不無道理。翻查日本農林水產省的出口食品統計，去年日本食品出口至香港的總金額為2,061億日圓（約151億港元），按年增1.2%；香港更是連續13年成為日本農産品及食品的最大出口目的地，可見日本貨深受歡迎。

黃思麗明言，一田有自己的忠實顧客，不怕市場競爭。（羅君豪攝）

日企攻港「谷」業績

香港出名「租貴人工高」，日資仍大規模攻港，中文大學商學院高級講師李兆波分析道，日企攻港除看中港人愛日本貨外，亦與當地經濟有關，人口老化、少子化等問題長期困擾日本，難以帶動經濟擴張，甚至出現負增長，今年首季日本GDP就出現5.1%的衰退；相反本港有通脹壓力，就算只有1%，單靠通脹日企已足以藉香港市場推動業務增長。

以驚安之殿堂為例，母公司泛太平洋國際控股早前公布，截至6月底亞洲區銷售額為501億日圓（約35.5億港元），按年增長293億日圓（約20.7億港元），增約2.4倍，當中香港業務佔整體七成，似乎在港站穩陣腳，再擴張至其他海外市場，已成日企擴張的主要「路線圖」之一。

李兆波認為「疫市」下擴張的企業可否企穩，一切要視乎「通關」後的情況．（鄭子峰攝）

一田：顧客忠誠度是優勢

面對「過江龍」強攻，最急切面對的似乎是一眾本地薑。一田於1990年扎根沙田，以「西田」之名營運，2005年新地（0016）成功收購，並於2008年改名為「一田」，目前有13間分店，以「現代日式生活百貨」購物體驗做主打。

黃思麗坦言，面對競爭對手的擴張，公司只有兩個方法應該， 一是「硬擋」，估計對手營運策略，若果對手減價，一田會考慮部分的產品減價、或在對手弱項做得更好，專攻某項以發展自己的長處，如舉辦工作坊、提供更多活動空間、體驗滿足顧客需要，她笑言︰「我相信其他對手條走廊冇我哋咁闊！」

另一個方法是，審視擴展的版圖。黃思麗指，若果對手已在該區開分店，但一田未有，她未必會進入該區，笑言「無必要一齊逼！」只不過，同業揚言開足24間，可謂全港「插旗」，她就表示︰「咁一田唔會因為人哋嚟，我就執包袱走。」黃思麗補充，不單是日式百貨，過去公司一直與兩大「超市」競爭，認為一田有自己忠實顧客，「顧客忠誠度都係我哋優勢，（不同貨品之間）有協同效應，顧客會重視方便程度，寧願喺同一間店買齊自己所需。」

或重蹈「八佰伴」覆轍？

日資百貨在港擴張，已成為新冠疫情下的「疫市」新常態，這現象令人聯想起早年日資百貨大肆攻港，如九十年代的「八佰伴」亦是在港很標誌性的日資百貨，全盛時期有十間分店，最後卻因過度擴充、管理不善、金融風暴等因素而結業。現在快速冒起的日本零售店會否「步後塵」嗎？

最新公布的本港7月份零售業銷貨額顯示， 在疫情緩和下，超級市場貨品 的銷貨價值按年下跌19.4%，百貨公司貨品銷貨價值也下跌9.6%。李兆波認為，「疫市」下擴張的企業可否企穩，一切要視乎「通關」後的情況，但他擔心市場已接近飽和，屆時有零售店撤退也「不出奇」他解釋，現時各區也有大型日本零售百貨店，加上預期接種新冠疫苗後，就算今年年底不能到日本旅遊， 2022年也可以，更直言即使回港後要隔離七天，港人仍會選擇旅遊，相信開關後，銷情或會被受打擊。

能否繼續生存，李兆波認為要視乎店舖的租金成本，日本公司一向喜歡在低潮時以便宜價錢「執平貨」，去減低成本；他相信日本企業會簽長租約，在現時仍處於零售業低潮時，「長約」有助延長公司「生命週期」，只要不是過分加租，相信開關後仍能營運。