天水圍Wetland Seasons Bay 周六推盡餘下266伙　周四截票

新地（0016）天水圍 Wetland Seasons Bay 1期今日（7日）上載新一份銷售安排，定於本周六（11日）作第4輪銷售，盡推餘下266伙。當中212伙以價單形式發售，其餘54伙則於周六起以招標發售。

以價單推售之單位，涵蓋開放式至三房戶型及特色戶，折實售價由448.53萬至1,004.21萬元，折實呎價由13,842元至19,300元。據新銷售安排，第4輪銷售方式與早前3輪相同，設有A組大手時段，買家最多可購5伙，至於B組買家則最多可購兩伙。第4輪銷售將於本周四（9日）下午2時截票，周六開賣。

Wetland Seasons Bay 1期自8月中銷售至今已累沽908伙，套現逾60億元。項目位於天水圍濕地公園路1號，合共提供1,224伙，實用面積268至1,158平方呎，預計2022年6月底入伙。