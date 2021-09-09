恒地近82億奪市建局土瓜灣庇利街項目　每呎地價1.14萬

市建局公布，土瓜灣庇利街/榮光街項目由恒地（0012）奪得，成交價81.89億元。以項目可建樓面約71.74萬平方呎計算，每方呎樓面地價約11,414元，接近市場估值下限。惟該樓面地價尚未計及分紅因素。

恒地：對該區發展潛力有信心

恒地發言人表示，很高興投得市建局庇利街/ 榮光街商住發展項目的合作發展合約，項目位處市區核心地段，集團對該區相當熟悉，包括旗下已發展的項目「啟岸」，以及區內數個舊樓重建項目，集團對該區的發展潛力很有信心。集團期待跟市建局攜手合作，為東九龍舊區帶來新氣象，推動可持續發展。

萊坊：住宅單位呎價料2.5萬起

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文，中標價十分合理，未來市建局會以「小區」形式發展為主，這項目有指導性作用。香港市區大部份舊樓物業樓齡高及質素差，相信未來是建局會加快舊區重建及復甦進度，尤其在油麻地、旺角及土瓜灣等舊區，所以這類型的項目會越來越多。林氏估計，上述項目住宅部份落成後，每呎可賣25,000元或以上。

土瓜灣庇利街/榮光街項目地盤面積約79,718平方呎，可建樓面約71.74萬平方呎。（梁鵬威攝）

設分紅制 商場租金收益七三之分

土瓜灣庇利街/榮光街項目為繼觀塘凱滙後，市建局最大型的住宅項目。庇利街項目地盤面積約79,718平方呎，可建樓面約71.74萬平方呎，位於環海東岸的西面。項目包括近60萬平方呎的住宅樓面，料涉及1,150伙，另有約11.9萬平方呎的商業樓面，商業樓面首十年由發展商與市建局共同持有，發展商佔租金收益七成，市建局佔三成。十年後雙方可選擇出售商業部分予對方，或再共同收租五年，其後再以招標形式出售商場。

據了解，上述項目未來賣樓收益達148億元，中標財團需要向市建局分紅，達標後首2.5億元分紅20%，隨後按比例提升至最高50%。早前有測量師預計，連同分紅因素計算，上述展項目的每呎樓面地價約1.1萬至1.5萬元，以此計算，地皮估值高達約79億至108億元。

土瓜灣庇利街項目為2014年觀塘市中心重建計劃後，最具規模的項目。

上月底截標共收6份標書

項目於6月25日共接獲36份意向書，及後市建局邀請33家發展商及財團入標競投。而在上月23日截標時，該項目共接獲6份標書，遞交標書的財團包括長實（1113）、新地（0016）、嘉華國際（0173），華懋與會德豐地產合組入標，而信置（0083）則夥拍嘉里建設（0683）及招商局置地（0978）合資競投。