城規申請｜華懋就深井地皮申請放寬地積比　可建兩幢住宅共150伙

發展商近期積極申請改劃持有地皮，華懋新近就深井一幅地皮，申請放寬地積比，興建兩幢住宅共150伙。申請人為 LOI HING INVESTMENT COMPANY LIMITED，公司董事包括華懋集團銷售部總監吳崇武及華懋集團首席財務總監陳鑑波。

據城規會文件顯示，申請地點鄰近該集團旗下深井豪景花園、位處豪景花園商場之西面、靠近青山公路青龍頭段。該地皮面積34,520平方呎，屬住宅（乙類）用地，現為露天貨倉。華懋申請放寬地積比率，由2.1倍增加20%至2.52倍，涉及總樓面約86,973平方呎，預計提供150伙住宅。

資料顯示，擬議方案的住宅分A、B座發展，住宅的地下擬用作大堂、會所及住客泳池等，並設1層地庫擬用作作停車場，項目亦提供綠化地帶。

申請人指，申請與政府增加土地房屋供應量的政策相符，擬建方案符合「住宅(乙類)」地帶的規劃意向及主要發展參數，以作中低密度住宅發展，而且擬放寬的地積比率為輕微及可接受，早前亦有具相同規劃及政策背景的類似申請。