如心酒店集團轉型搞Co-living　華懋蔡宏興：荃灣西明年推300客房

疫情持續多時，旅客絕跡，酒店及旅遊業收入大減，需另覓新出路。華懋集團旗下如心酒店集團計劃將旗下部分酒店轉型，把房間改作共居空間（Co-living Space），首個試點為荃灣西如心酒店，擬提供約200間至300間客房，預計最快在2022年推出。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興接受訪問時表示，集團正為旗下業務作多元化發展，希望由地產發展，擴展至不同投資範疇，如酒店、戲院、餐飲等多方面，「做多一點，平貴都會做。」

酒店租金僅為疫情前三至四成

蔡宏興指，此轉型計劃早在疫情前已開始籌備，因較早前已察覺市場對本地酒店的「Staycation」及「Long Stay」有一定的需求，此需求不僅來自傳統的海外旅客、商務客戶，更多是來自本地居民。而疫情後，此客源直接帶動酒店的出租率由低位回升至去年第三季的七至八成，目前也續維持此水平。

出租率見回升，惟房租仍欠缺支持。他指，旗下酒店平均租金水平與全港整體走勢相近，僅達疫情前的三至四成，「房租唔會好似以前做商務客、旅客咁高，希望喺疫情下以一個較為可負擔嘅價錢，吸引多啲本地用家。」

酒店旅遊業短期難見起色，集團決定變陣，蔡宏興透露，擬將旗下個別酒店撥出部分樓面，轉作共居空間（Co-living Space），首個試點會是擁有多達1,608間客房的荃灣西如心酒店，預計涉及數層、即大約200間至300間客房，估計最快在2022年推出。

不硬性規定住戶必須接種苗疫

蔡宏興指，此轉變需要改動客房間隔，既要提供更多儲物空間，也要預留更多樓面作公共空間，包括休閒場地及公用廚房。他續指，確保共享空間衛生、室內通風、換氣情況相當重要，不過未有計劃硬性規定住客必須為已接種苗疫人士，因市民或因個別身體狀況不適合接種。

此外，華懋集團企業體驗總監鍾慧敏表示，現時用作官方指定檢疫酒店的黃竹坑南灣如心酒店，在完成疫情工作後，未來也計劃將之轉型作共居空間。

攻餐飲業 集團9間食肆落戶中環街市

除酒店業務外，如心酒店集團也擬著力加強餐飲業務發展，蔡宏興指，在新開幕的中環街市中，有多達9間食肆及餐廳屬於集團旗下，包含中西式、港式餐廳及精品蛋糕店等，他指，中環街市開放至今人流較想像中理想，首周人流達45萬人次。

現時中環街市一期出租率約80%，蔡宏興希望短期內能升至100%，而項目的二期部分預計將會在明年交予租戶手中。

至於集團的地產發展業務方面，蔡氏指，未來將陸續加入更多長者友善設施，如集團旗下的觀塘安達臣道項目安峯，早前引入跨代共融概念，撥出一成單位作長者友善單位。該盤預計將會在明年初重新推出。