黎明鄰居放盤兩年　累劈逾千萬沽上水ST. ANDREW'S PLACE洋房

新界北地皮早前屢獲高價承接，帶動上水古洞一帶豪宅交投，全盤只有26伙的ST. ANDREW'S PLACE相隔兩個月後再錄一宗洋房成交。

放盤兩年 累減1032萬沽貨

涉及為ST. ANDREW'S PLACE單號屋洋房，實用面積3,945平方呎，屬五房五套連工人房間隔、另連約4,000平方呎花園，新近以5,968萬元成交，呎價15,128元。資料顯示，原業主於2008年1月以4,693萬元一手購入洋房，現轉手帳面賺1,275萬元，物業期內升值約27%。

美聯物業營業經理陳少枝表透露，洋房於兩年前開始放盤，原叫價7,000萬元，期間有多組客人洽購，惟未有成事，兩年間多次下調叫價，至近期叫價為6,500萬元即獲本地人洽購，議價後再減532萬至以5,968萬元成交。

【成交洋房直擊】

據了解，原業主因在港有其他居所，故甚少在上述洋房居住。從代理提供相片可見，洋房外觀相對殘舊，不過內櫳裝修企理簇新，大廳的中空樓底甚具氣派。

外表殘舊 內櫳豪華

ST. ANDREW'S PLACE交投不多，連同上述成交，近五年來只錄得約5宗二手買賣，對上一宗為今年6月，涉及為另一幢面積、間隔相同的單號屋，成交價為6,680萬元。至於另外兩宗成交分別於2018及2016年錄得，成交價均為6,000萬元。陳少枝表示，上述洋房成交後，屋苑暫未有放盤。

ST. ANDREW'S PLACE位於上水古洞金翠路38號，全盤由26幢洋房組成，於2005年中旬入伙，樓齡約十六年。屋苑最為人所知，是天王黎明於2007年以4,800萬元購入其中一幢洋房作自用，故屋苑有「天王豪宅」之稱。