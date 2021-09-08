中原陳永傑3550萬購西貢匡湖居洋房　為方便出海釣魚

住宅市場錄名人入市個案。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑，新近斥資3,550萬元買入西貢匡湖居洋房，他預計經濟環境復甦，看好住宅市場後市。

據土地註冊處資料，上述成交個案為西貢匡湖居連船位雙號屋，在8月9日以3,550萬元沽出，新買家為陳永傑（CHAN WING KIT）。陳永傑為中原亞太區副主席兼住宅部總裁。上述洋房實用面積約1,335平方呎，是次成交呎價約26,592元，是次陳永傑入市支付約150.87萬元稅款，佔樓價約4.25%，即以首置名義入市。

陳永傑：洋房附設船位方便出海釣魚

陳永傑回覆《香港01》表示，新買入的單位將用作自住，選擇匡湖居主要由於他一直喜歡釣魚及其他戶外活動，見上述洋房附設船位，方便出海釣魚，又指出未來會更注重個人健康，希望改變過去多年一直居於市區的生活。被問及樓市走勢，陳永傑認為目前經濟環境已有復甦跡象，個人看好後市。

翻查資料，陳永傑於今年6月份才沽出荔枝角曼克頓山一伙兩房單位，作價1,190萬元，呎價22,119元。持貨十三年，帳面獲利705萬元，升值1.45倍。