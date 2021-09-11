單位直擊｜葵涌月海灣兩房　獲港島客接貨　726萬沽創新高

近年社交平台不時出現「打死都唔搬出港島」的討論，然而近日有港島客卻選擇往葵涌覓盤，入市月海灣兩房戶，成交價更創屋苑同類新高。

上述成交為葵涌月海灣2座高層C室，實用面積412平方呎，屬兩房間隔，新近以726萬元易手，呎價17,621元，成交價創屋苑同類單位新高紀錄。資料顯示，原業主2010年2月以253萬元購入單位，持貨十一年帳面獲利473萬元，單位升值1.9倍。

中原地產資深分區營業經理許偉業露透，原業主於今年7月下旬以750萬元放盤，並暗示底價為738萬元。

【成交單位直擊】

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買家先還價至710萬

有來自港島區分支家庭到葵涌覓盤，見上述單位裝修及景觀吸引，考慮數天並還價710萬元，惟與原業主底價有距離，議價後終以726萬元成交。

從代理提供相片可見，單位備有簇新裝修，享開揚景觀，可遠眺葵涌貨櫃碼頭及昂船洲大橋。許偉業指，因單位低於800萬元，可承造九成按揭，換言之，買家最少付一成首期，涉約72.6萬元便可上車。

月海灣位於下葵涌葵聯路100號，靠近葵盛西邨，屋苑由兩座組成，合共提供372伙，樓齡約19年。