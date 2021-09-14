佳寶年內狂沽8項物業　西灣河街地舖新近1.22億沽出

市場消息指，由佳寶食品超級市場（下稱佳寶）老闆林曉毅持有的西灣河街地舖，新近以1.22億元沽出。綜合資料，佳寶今年已至少沽出八項物業，包括其總部大樓。而市傳佳寶現尚有十多項物業放售中。

新近成交為西灣河街129至133號利基大廈地下雙號舖、連閣樓，建築面積約8,400平方呎，以約1.22億元成交，呎價約14,524元。位置上，距離太安樓約兩分鐘步程，現舖位由超市百佳承租。上址原業主於2012年8月以8,960萬元買入舖位，持貨九年，現帳面獲利3,240萬元，物業期內升值約36%。

新沽出的西灣河街地舖，位處內街，但周邊食肆林立。現租客為超市百佳。，

今年沽至少8物業 套現逾22億

佳寶近一年頻頻出貨套現，除上述西灣河地舖外，翻查資料，佳寶今年已至少八度沽出物業，套現逾22億元，有賺亦有蝕。

其中，最矚目為今年3月底以14.35億元沽出葵涌佳寶集團中心，帳面賺近11億元或三倍。此外，今年1月份又以2.05億元沽出大圍積存街60至68號全幢巨舖，以及同月以1.05億元沽出天水圍俊宏軒巨舖。

市場傳出，佳寶目前仍放售約十多個舖位及住宅物業。據了解，現正放售的大部分舖位，由其自行租用，分布屯門、深井、土瓜灣等多區；而放售的住宅則主要為荃灣海之戀單位、上水天巒兩幢洋房等。