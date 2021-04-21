佳寶林曉毅14.35億沽出葵涌總部大樓　大賺近11億

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-21 13:30

過去多年在港密密掃貨，大量購入舖位及工廈物業，建立半百億地產王國的「平民超市」佳寶食品超級市場，去年底突然傳出放售旗下十多項物業，該放盤名單中，作為集團總部、涉額最高的葵涌佳寶集團中心，當時叫價達18億元。據最新資料顯示，該總部物業經已易手，成交價14.35億元，較意向價低兩成。

傳新買家為安祖高頓基金呼聲高

據土地註冊處資料，葵涌葵喜街18至24號佳寶集團中心，於3月31日以14.35億元沽出，新買家為KB GROUP (BVI) LIMITED，為一間海外註冊公司。有市場人士表示，新買家傳以安祖高頓基金的呼聲較高。安祖高頓基金為一家美國另類投資管理公司。

上述物業原業主為萬誠實業有限公司（MANSION INDUSTRIES LIMITED），其公司董事為林曉毅（LAM, HIU NGAI），林氏為「平民超市」佳寶食品超級市場（下稱佳寶）老闆。

去年流出放盤名單 放售13項自用物業

事實上，去年底市場傳出一份佳寶旗下物業的放售名單，顯示旗下有15項物業可供出售，當中13項為佳寶自用物業。最矚目及涉資金額最大，為佳寶用作總部的葵涌葵喜街佳寶集團中心，意向價高達18億元，即現成交價較意向價低3.65億元或20.3%。

總部易手帳面勁賺近11億 升值三倍

該物業原為樂基工業大廈，由佳寶於2010年6月以3.48億元購入，全幢面積約29.17萬平方呎，由佳寶自用作為總部。是次易手帳面升值10.87億元或3.12倍。

據土地註冊處資料，佳寶自2010年至2019年4月期間，曾三度就物業向恒生銀行承做按揭，相關按揭貸款金額不詳。據知，若然物業沽出，新買家可售後租回予原業主佳寶，享4厘回報。

【佳寶今年至今沽出之物業】

今年七度沽貨 套現21.65億

事實上，自今年1月起至今，佳寶經已七度沽貨，除上述總部大樓外，涉額最大為大圍積存街60至68號全幢巨舖，於1月中以2.05億元易手，物業樓高五層，全幢面積約1.8萬平方呎。

同月佳寶亦以1.05億元沽出天水圍俊宏軒1樓101至102號巨舖。連同最新賣出的葵涌佳寶集團中心全幢物業，林曉毅三個多月已套現高達約21.65億元。