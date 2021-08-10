西南九龍維港滙單日再沽5伙　套現近1.1億

會德豐地產及信置（0083）等牽頭發展的西南九龍維港滙，今日（10日）連售5個單位，單日套現近1.1億元。

其中，維港滙 II 招標再沽兩伙，包括2座25樓A室，實用面積1,001平方呎，四房一套連工人房間隔，以3,083萬元成交，呎價30,800元，創項目第2期標準戶新高紀錄。另一伙成交單位為2座10樓A 室，面積相同，以2,963萬元售出，呎價29,600元。維港滙 II 早前推出108伙招標發售，累計沽出6伙，合共套現逾3.11億元。

維港滙 I 同日沽三伙 套現逾4860萬

至於項目第1期維港滙 I 同日亦連沽三伙，包括第2座6樓B室及第2座5樓B室，實用面積均為489平方呎，兩房連玻璃廚房間隔，分別以約1,360.8萬及約1,384.8萬元成交；另一伙則為2座5樓C室，實用面積784平方呎，屬三房一套連多功能房，以約2,120,9萬元，呎價27,053元。