疫苗抽獎｜凱滙終極大獎得主曝光　35歲廚師榮升業主：好興奮

信和集團旗下黃廷方慈善基金與華人置業集團，早前舉行第一輪疫苗抽獎，送出價值逾千萬元的觀塘凱滙一房單位，終極大獎得主本月初已經誕生，其身份今日亦曝光，為35歲廚師李先生，他現正租住長沙灣，他指，有幸獲得人生首個物業，將會選擇自住。

人生首個物業 「係一個驚喜」

李先生贏得的凱滙一房單位，價值1,080萬元。他表示，「當日收到通知竟然抽中我嘅時候，真係好興奮、好開心，完全冇諗過會贏到呢個終極大獎。今年初疫情反覆，好多食肆受到好大影響，為咗社會經濟盡快復甦，我諗不如早啲接種疫苗，所以4月底我已完成接種第二劑新冠疫苗。」

他續指，「其實身邊唔少親友已接種疫苗，相信這是保護自己及家人最好方法，今次中獎更係一個驚喜，我會繼續鼓勵親友考慮接種疫苗，為將來生活回復常態、去旅行作好準備。」

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團，早前宣布成功聯絡21位第一輪抽獎活動的得獎者，得獎者的資格亦已獲得核實，昨日由黃廷方慈善基金董事黃永光及華人置業集團行政總裁陳凱韻，進行頒獎儀式，得獎者隨即前往參觀位於觀塘的凱滙住宅單位。

【終極大獎：凱滙3座47D單位、面積449平方呎】

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最年輕得獎者為在港留學法籍學生

另外，20位二獎得獎者亦獲安排陸續於參加資格獲得核實後，領取價值10萬元的信用卡免找數簽賬額。得獎者分別為13名男性及7名女性，年齡介乎19至69歲，擁有不同背景及職業，包括家庭傭工、美甲師、司機、醫療服務行業工作者及甜品師傅。最年輕的得獎者為一名在港留學的法籍學生，亦有兩名退休人士成功得獎。