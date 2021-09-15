老爺奶奶透支定期借90萬＋兩球半積蓄助換樓　新抱：感恩家人支持

俗語有話「養兒一百歲，長憂九十九」，今時今日為人父母，把子女撫養成人後，還要為其解決上車置業難題，出錢又出力。從事資訊科技工作的張小姐，為讓愛女有更大的生活空間，擬入市長沙灣新盤兩房戶，惟揀樓時因抽得後籌，令其換樓計劃大失預算。幸而，一直「幫手湊孫」的老爺奶奶再度出手，拿出百萬定期存款作抵押，加上「兩球多」的積蓄，助兒子及新抱成功換樓。

為小朋友成長 打算同區換樓

張小姐與其從事教育工作的丈夫，二人月入合共約6萬元。本身居於長沙灣一帶，遂打算同區置業，看中萬科香港旗下新盤The Campton兩房單位，面積約539平方呎，足夠一家三口居住。張小姐指，是次入市除了想改變生活質素，另一原因是為了自己年約三歲大的寶貝女。

張小姐指，感恩有家人支持其樓換樓決定，會盡快償還老爺奶奶借出的首期。（鄭子峰攝）

舊居壞𨋢 老爺奶奶行9層樓湊孫

她解釋，舊居屬於單幢洋樓，沒有任何屋苑設施配套，單位空間亦有限，夫婦需與女兒同房。然而隨著女兒慢慢長大，用品及玩具愈來愈多，家中可讓女兒「放電」的空間愈來愈少。

「最主要都係為咗小朋友開心。」張小姐指，入市The Campton主要是看中其會所及各項屋苑設施，冀新居提供更大的生活空間。張小姐續指，由於是雙職家庭，平日多由居於附近的老爺奶奶負責照顧女兒。惟本身居住的大廈設施殘舊，近年升降機經常無故故障，「老爺奶奶要行9層樓梯上落，好吃力。」

揀樓失預算 遂抵押百萬定期

張小姐當初心儀項目的低層兩房單位，但因為抽得籌號較後，揀樓時只餘下為數不多的中層兩房戶，其丈夫坦言是超出預算。他指，揀樓一刻有猶豫，不過因為父母願意助其「一臂之力」，經衡量後最終決定入市。

「我奶奶都係比較心水清，佢對理財、資金都比較在行。」張小姐透露，其實當時老爺奶奶手頭上的現金亦不足，幸好他們有一筆約100萬元的銀行定期存款可作支援。不過，這筆的定期存款還有六個多月才滿期限，提早取出將要蝕息兼罰手續費。

當初張小姐心儀低層兩房單位，惟因抽得後籌，揀樓時只餘中層單位，超出預算。（鄭子峰攝）

張小姐一家決定抵押這筆100萬元的定期存款，以備用透支借90萬元。她指，以當時銀行定期100萬元港幣，年息2.75厘計算，一年總利息收入約2.75萬。若以備用透支方式借90萬元，以年息4.25厘計算，合共借七個月，總利息支出約2萬元。

老爺奶奶加持+積蓄 首期340萬上車

比較過後，她發現以備用透支方式借錢「有著數」。話雖如此，利息逐日計算，她為減少備用透支的利息支出，決定在每月出糧扣除必須開支後，馬上償還相關款項。

抵押定期之餘，老爺奶奶再「鼎力支持」250萬元，即合共340萬元，加上夫妻二人的80萬元積蓄，最終以首期約420萬元成功上車，月供逾1.7萬元。張小姐表示，搬入新居後，會放售其長沙灣舊居，她預計可套現約400萬至500萬元，屆時可盡快償還老爺奶奶所借出的首期。她指，十分感恩家人支持是次樓換樓的決定。

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單位交樓質素高 獲90分高分

新居入伙，記者與資深驗樓師詹濟南的徒弟陳智康（康Sir），前往驗收上述The Campton單位。仔細驗收後，發現在15個驗樓分項中，包括批盪、盪地台、浴室櫃、廚櫃、潔具及來去水、假天花、整潔合共7個分項，均獲得滿分。

不過，單位的地板及窗兩部分，僅獲得「合格」分數。驗樓師康Sir發現，玻璃出現多處崩花或污漬。而單位內的地板有「拱起」及鬆的情況。康Sir指，由於單位使用複合地板，建議執修時，只要在合適的位置落釘便可，無需要將整成塊地板拆起。總括而言，康Sir指單位需要執修的都是屬於「濕碎野」，最後給予90分高分。

發展商萬科香港回應指，修繕團隊收到修繕要求後，已即時與業主協調相關修繕安排，並已完成有關修繕工作，業主亦表示滿意。如業主入伙後發現仍有需要跟進的事項，集團會在保養責任期內盡力作出修繕。