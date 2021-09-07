浸會醫院3400萬賣葵涌工廈　勁賺8倍　年內六度沽貨套現5.6億

香港浸信會醫院（浸會醫院）近月以逾3,400萬元沽出葵涌工廈單位連一個車位，持貨十七年，帳面升值約8倍。浸會醫院過去一年已六度沽售旗下工商物業，套現逾5.58億元，不少物業均獲倍數賺幅。

上述葵涌工廈物業為葵豐街28號業豐工業大廈3樓A1、A3、B1、B3號室，連同地下一個車位，成交價為3,400.8萬元。物業面積約9,233平方呎，成交呎價約3,683元。物業原業主香港浸信會醫院（Hong Kong Baptist Hospital），於2004年以375萬元購入上述單位，是次易手帳面獲利3,025.8萬元，升值約8倍。

浸會醫院屢次出貨大賺逾倍升幅

翻查過去成交資料，浸會醫院在過去一年已六度沽售旗下工廈及商廈物業，套現超過5.58億元，當中，持貨10年或以上的物業，均錄倍數升幅，並以工廈單位升值幅度最為強勁。如去年12月售出的葵涌香港毛紡工業大廈中層4室及5室，成交價3,128萬元，較十六年前購入價帳面大賺2,838萬或約9.8倍。

至於持貨約10年的觀塘絲寶國際大廈單位，浸會醫院也成功賺取逾倍升幅。機構在4月份以逾1.718億元沽出該廈7樓全層，持貨十年帳面賺約8,915.76萬元或1.07倍；而去年10月又以近1.6億元賣出同廈6樓全層，帳面升值近一倍，大賺約8,170萬元。