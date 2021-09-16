白石角朗濤泳池未開惹住客不滿　鷹君：牌照審批現正進行中

鷹君（0041）旗下、已屆現樓的白石角新盤朗濤，去年11月陸續交樓，入伙至今約十個多月，惟屋苑住客會所設施仍未完全開放。近日，有業主因不滿會所泳池遲遲未開放，於單位露台及窗戶位置懸掛有「無良鷹君」、「九流管理」字眼之橫額，以表達不滿。有業界指，泳池牌照必需在項目取得入伙紙、加上泳池能完好運作後方能申請，一般需時約十二個月。

鷹君：牌照審批現正進行中

發展商鷹君回應《香港01》查詢時指，朗濤會所泳池的牌照審批現正進行中，申請泳池牌照所需的相關修繕費用，將由發展商承擔；發展商與物業管理公司一直與業主緊密溝通，盡力處理及跟進各項執修及管理事宜。

香港房屋經理學會：申領泳池牌一般需時12個月

時下不少中大型的私樓新盤均設有住戶會所、包含室內外泳池、健身室等公用設施。然而，泳池部分往往未能於入伙時同步開放，主要原因是未領牌。香港房屋經理學會副會長何肇堅指，泳池牌照必需於項目取得入伙紙、加上泳池能夠完好運作後才能申請，一般需時約十二個月。他續指，若項目於泳季前落成，入伙後首個泳季一般都不能使用泳池。

業主由收樓日起，便需每月支付管理費，而管理費費用一般涵蓋住客會所設施保養維修等（部分設施使用時需逐次收費），申領牌照需時之久，業主豈不是變相白交至少一年管理費？何肇堅回應指，可以這樣說，但售樓說明書中其實有提及所有設施需持有牌照後才開放。

資料顯示，泳池牌照由食物環境衞生署發出，持牌泳池需乎合一系列安全及衞生標準。何肇堅指，食環署會按每個泳池設計，審視是否乎合標準，若需要調整，食環署會發出遺漏工程清單，讓申請人執修完成再審批。

此外，泳池領牌事宜有機會涉及承建商、發展商或管理公司等不同單位，視乎合作條件而定。香港房屋經理學會建議，若業主遇上類似問題，可先研究文件釐清責任誰屬，或可展開居民大會，請相關單位跟進。

朗濤位處大埔白石角科研路7號，提供723伙，標準單位涵蓋一房至四房間隔，實用面積介乎357至2,083平方呎，於2019年起發售，去年底入伙。