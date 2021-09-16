無懼按揭隱憂　紅磡曼翹累收逾8000票　超購60倍

桂洪集團旗下紅磡新盤曼翹，本周六（18日）首輪推售全盤共130伙，惟日前傳出被多間銀行拒批樓花按揭申請。項目今日（16日）下午截票，市場似乎不受負面消息影響，消息指，項目截止7時初步點算約8,000票，以周六售130伙計算，超額認購60倍。

日前市傳多家大型銀行暫時不接受曼翹的樓花按揭申請，意味着買家除可選擇建築期付款外，若選用即供付款或有機會要「一炮過」支付全數樓價。據項目銷售資料顯示，項目提供兩種付款方法，45天即供付款照定價減8%，建築期付款則減樓價6%，樓價優惠相差兩個百分點。而項目樓花期約為10個月。

曼翹上周四（9日）公布首張價單，兩周內火速推出全數130伙並於首輪盡推，整批折實售價由331.8萬至908.2萬元，折實呎價由17,281元至28,016元，入場價屬近三年市區新盤最低。