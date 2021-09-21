疫苗抽獎｜五百萬人打針目標未達　凱滙第二輪抽獎延至11月30日

信和集團旗下黃廷方慈善基金與華人置業集團於7月底曾預告，若然今年9月底有500萬本港居民接種最少一劑疫苗，將會加碼送出另一伙凱滙一房單位以供抽獎，價值1,200萬元，惟截至昨晚（20日）全港已打首針的人次為441萬，距離目標尚有近60萬人。故此，主辦方宣布，延長第二輪抽獎活動的登記日期至2021年11月30日，以鼓勵更多香港市民接種疫苗。

加碼送200萬簽賬額予長者

主辦方指，若於截止登記日期或之前，全港有500萬或以上人口已接種至少一劑新冠疫苗，凡年滿18歲並已接種疫苗的香港永久居民，均再有機會贏得位於香港的凱滙一房住宅單位，單位樓面面積約468平方呎，價值約港幣1,200萬元。

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黃廷方慈善基金董事黃永光指，8月的疫苗接種數字令人鼓舞，故延長第二輪抽獎終極大獎的登記時間， 讓尚未接種疫苗的人士，尤其是長者，有更多時間諮詢醫生的專業意見。

該基金同時宣布，將捐出200份每份價值港幣一萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，透過抽獎活動送予70 歲及以上並已接種疫苗的香港居民。

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