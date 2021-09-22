麗城花園原則三房658萬低市價沽　代理：股市波動議價空間增

股票市場波動，個別業主放盤態度稍為軟化。荃灣麗城花園一伙原則三房單位，近日以658萬元成交，據知賣家打算移民，加上見近期股市波動，故肯以低市價沽貨。

上述單位為麗城花園2期8座低層B室，實用面積572平方呎，原則為三房間隔，已改為兩房，新近以658萬元成交，呎價11,503元。中原地產高級資深區域營業經理余俊文表示，原業主過往一直自用單位，因計劃移民而放盤，初期叫價690萬元，經議價後減價32萬元，至658萬元成交。

參考中原數據，麗城花園近期平均二手呎價約為12,863元，若以呎價比較，上述成交較市價略低約10%。而同屋苑的2期4座高層B室，面積與上址相若，早前則以720萬元成交。余俊文續指，買家為外區用家，睇樓約4個月，見樓價持續上升，而上址業主叫價態度軟化，即把握機會大膽還價。

資料顯示，原業主於1996年6月以225萬元買入單位，持貨二十五年，現轉手帳面獲利433萬元，單位期內升值1.9倍。

業主態度軟化 議價空間5%至8%

余俊文又指，麗城花園本月累錄13宗成交，已超越上月10宗水平。他指，早前業主企硬叫價，對上兩個月屋苑買賣陷拉据、交投量減。不過，近日個別業主見新盤市場吸納大批購買力，加上股市波動，態度稍為軟化，願意增加議價空間。他指，現時部分賣家願意提供5%至8%議價空間，個別單位肯減價約40萬元。

移民盤減少 代理：10個入面有一、兩個

隨英國LOTR計劃期限已屆滿，不少有意移民的港人已經離港，市場上的「移民盤」亦隨之而減少。余俊文指，以荃灣麗城花園為例，今年年初屬移民放盤高峰期，約佔整體放盤約40%，惟近月相關放盤數量已明顯縮減，大約10宗內佔1至2宗。麗城花園現時有約80個放盤，兩房單位叫價由660萬元起。