新思維去信地建會　倡重推私人參建居屋　兩房售300萬起

近日有傳中央要求本港主要地產商，協助解決房屋短缺問題。政黨新思維今日（23日）去信地產建設商會（地建會），籲地產商配合政府重推已暫停達十九年的「私人參建居屋計劃」，並以六折賣樓。

新思維表示，房屋問題不斷惡化，政府未能及時提供土地，而地建會有不少成員擁有新界可發展土地，故建議地產商發展位處新界的合適地段，由政府提供大幅度的補地價折讓，以興建私人參建居屋，並提高地積比率，達致地盡其用。

六折發售 兩房售價300萬至400萬

新思維指，參考近期鑽石山新居屋的售價，估計每個單位建築成本約100萬元，一個面積400多平方呎兩房單位，打六折後，售價大約300萬至400萬元，屬市民可以負擔水平；如果未來數年，每年有兩萬伙私人參建居屋落成，五年計，單位數量可以達10萬個。

此外，新思維稱，房委會在出售私人參建居屋單位時，發展商仍然可取得利潤及開拓新界，又可協助港府解決房屋問題，騰出大量公屋單位，讓基層市民加快上樓，小康和中產家庭可以置業。今日為香港「讓利」，實為未來香港社會 「儲蓄紅利」，方案實屬三贏。

2002年政府暫停「私人參建居屋」

翻查資料，私人參建居屋計劃是政府在1977年設立，目的為輔助居者有其屋計劃，提高建屋量，同時借助私人發展商的力量，增加資助出售單位的供應。按已往經驗，計劃是由私人發展商按土地投標條款上的指定規格興建，再由房委會負責監管發展及推售。不過，2002年政府暫停相關計劃。

目前，市場上屢錄得高價成交的居屋屋苑，不少屬「私人參建居屋計劃」，如鰂魚涌康山花園、旺角富榮花園、將軍澳寶盈花園、新蒲崗采頤花園等。其中，旺角富榮花園2018年錄得一宗千萬元居屋王的（已補地價）成交，破盡當時香港居屋市場新高。