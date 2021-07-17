居屋搖錢樹｜天水圍屏欣苑業主賣樓繳10%辣稅　唔夠3年勁賺兩球

白居二購買力繼續湧入市場。天水圍屏欣苑再有業主支付一成辣招稅後、仍大賺「兩球」的賣樓個案。

中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，近月「白居二」買家積極覓盤入市，天水圍屏欣苑新近錄得A座高層16室成交，實用面積447平方呎，居二市場叫價538萬元，新近獲「白居二」上車用家洽購，議價後以493萬元成交，呎價11,029元。

業主持貨未滿三年繳近50萬辣稅

伍氏指，上述買家心儀屋苑毗鄰西鐵站，位置方便，加上樓齡新，迅速決定入市。至於原業主於2018年10月以241.44萬元一手買入單位，由於持貨未滿三年轉售，需付10%即約49.3萬元額外印花稅（SSD），扣除該筆稅款後，帳面仍獲利202.26萬元或84%。

辣招失效？天水圍居屋再錄連重稅成交 賣家不足3年仍勁賺兩球

事實上，上述居屋屋苑近月亦錄得同類型個案，如A座低層4室，實用面積447平方呎，在6月中以446萬元成交，呎價約9,978元，新買家為白居二中籤人士。

原業主於2018年11月以197.89萬元一手買入單位，是次易手由於持貨未滿三年，需付樓價10%的額外印花稅（SSD），即約44.6萬元，扣除該筆稅款後，賣方帳面仍獲利203.51萬元，升值近一倍。

未補價第二市場錄858宗創新高

此外，據房委會資料，6月份公屋及居屋未補價第二市場共錄得858宗成交，按月升1.5倍，創下單月新高紀錄。