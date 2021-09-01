前公屋戶賣鑽石山居屋賺兩球　5年完成「置業階梯」榮升私樓業主

鑽石山居屋宏景花園一個中層三房單位，新近以綠表價618萬元成功易手，原業主持貨僅五年，帳面大賺「兩球」。據悉，這名原業主在五年前為公屋住戶，如今以綠表價沽出宏景花園居屋後，近日再度入市買入外區私樓單位作換樓之用，意味五年間已走完「置業階梯」，「升呢」做私樓業主。

2016年綠表408萬買宏景花園

富誠地產客戶主任李志浩表示，上述宏景花園第1座中層H室，實用面積574平方呎，採三房間隔，座向東南，望市景，新近以綠表價618萬元成功易手，成交呎價10,766元。賣家持貨五年轉手，現帳面獲利約210萬元，其間升值約51%。

+ 2

據了解，上述賣家原居於公屋單位，及後在2016年5月以綠表價408萬元購入上述宏景花園居屋單位自用，直至今年，由於子女於外區讀書，遂決定賣樓沽貨，遷往他區。據悉目前已經成功買入私樓單位，即在五年間兩度換樓，成功由公屋向上流至居屋、再「升呢」至私樓階級，完成「換樓鏈」。

宏景花園位於斧山道185號，為私人機構參建居屋，設有6座，提供2,230伙，於1999年入伙。近月平均實用成交呎價約10,920元。