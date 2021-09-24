市況兩極｜荃灣柏傲灣開放式零議價沽　區內約15%業主仍封盤觀望

樓價指數於高位爭持之際，遇上市傳中央對本港發展商提出新指示，業主情緒走向兩極，部分態度軟化，議價空間增加，惟部分仍「企硬」，荃灣區新近錄得「零議價」成交。

上述成交為荃灣柏傲灣2B座中高層D室，實用面積318平方呎，開放式間隔，望開揚荃灣市景。利嘉閣市務經理鄭天樂表示，原業主放盤不足一星期，即獲外區上車客「零議價」承接，以676萬元成交，呎價21,258元，貼近市價。

資料顯示，原業主於2017年2月，以約464.4萬元購入單位，持貨至今約四年，現轉手帳面獲利約211.6萬元，物業升值約46%。

據了解，原業主購入單位一直出租，近日租約完結，收回單位決定出售換樓。至於新買家則為外區上車客，有見樓市升勢猛烈，多月來比較不同區份屋苑後，最後決定零議價購入上述單位。

代理︰不少業主封盤觀望

鄭天樂指出，綜合近一周荃灣區各個屋苑，有約15%業主封盤，主要因為受內地消息影響，希望暫時封盤觀望市況。以柏傲灣為例，撇除封盤單位後，目前全屋苑只有約20個二手放盤，開放式最平叫價670萬元起。

柏傲灣位於荃灣西永順街51號，共有4座，提供983個單位，樓齡約3年。柏傲灣距離荃灣西站約5分鐘步程。