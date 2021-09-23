近十年首宗蝕讓　屯門豫豐花園低層485萬沽　三年實蝕逾60萬

新界西有大型屋苑罕有錄得近十年首宗蝕讓成交。屯門豫豐花園一個低層兩房單位，新近以約485萬元沽出，較原業主三年前購入價520萬元，帳面蝕6.7%，若連同稅款及佣金等成本，料實蝕逾60萬元。

祥益地產高級客戶經理古文彬表示，上述成交為豫豐花園11座低層A室，實用面積362平方呎，兩房間隔，今年4月份推出放盤叫價530萬元，不過，原業主見近月市況有變，不斷減價，最終該單位累減45萬元，至以485萬元賣出，成交呎價約13,398元。

十年前曾現蝕讓潮 最勁蝕24%

翻查資料，原業主於2018年6月份以520萬元購入上述單位，持貨超過三年、即額外印花稅（SSD）期滿，現易手帳面蝕讓35萬元或6.7%，為該屋苑近年罕有的蝕讓個案。此外，由於原業主三年前買入單位時支付15.6萬元稅款，連同買賣兩次的代理佣金約10.05萬元，估計實際蝕讓約60.65萬元。

翻查資料，撇掉內部轉讓個案，豫豐花園過去十年近乎沒有錄得蝕讓個案，不過，2008年至2011年屋苑曾出現「蝕讓潮」，期內出現超過60宗蝕讓個案，蝕幅約0.1%至24.5%。