數碼港第五期擴建收逾1100份反對意見　規劃署照「開綠燈」

香港數碼港管理有限公司上月就薄扶林鋼綫灣一幅地皮，向城規會申建一幢10層高綜合型商業物業，以作第五期擴建，涉及71萬平方呎，規劃署對上述申請表示不反對，發展方案將於明日（27日）由城規會審議，料可獲批。

共收1319份公眾意見 僅151份支持

文件顯示，上述數碼港擴建計劃，共收到1,319份公眾意見，有多達1,155份意見表達反對，當中有1,126份反對意見採用統一格式，主要來自薄扶林居民大聯盟、碧瑤灣業主立案法團及南區區議會議員司馬文，而支持方案則有151份。

反對意見人士認為，擴建方案會對空氣、視覺上構成負面影響，又認為海濱位置不應用作數據中心，改劃後令該區公共設施流失等。不過規劃署表示，該方案的各項目設計，採用了提高視覺及空氣滲透度、可達致行人連接性，亦不會與周邊環境不相容，因此不反對方案。

數碼港擴建計劃共收1,319份公眾意見，有多達1,155份意見表達反對，當中有1,126份反對意見採用統一格式。（城規會文件）

項目位於數碼港商場西邊，地盤面積約175,413平方呎，計劃以地積比率4.159倍發展，落成後總樓面約710,437平方呎，將作辦公室、展覽或會議廳、資訊科技及電訊業、食肆、以及商店及服務行業用途。物業樓高10層，另設兩層地庫，提供219個車位。

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麗新、資策元朗工廈重建住宅 規劃署不反對

此外，由麗新發展（0488）及資本策略地產（0497）持有的元朗工廈麗新元朗中心，去年獲批重建為商廈，其後該財團遞交新方案，擬改為重建分層住宅，涉及828伙。規劃署對上述申請表示原則上不反對，方案同樣於明日城規會審議。

上址工廈重建住宅項目，位於區內宏業東街21至35號，地盤面積約78,266平方呎，擬建兩幢24層高住宅大廈，提供住宅樓面約39.13萬平方呎。同時，將建一幢非住宅物業，以作零售餐飲及會所用途，涉約1.72萬平方呎，另會提供長者日間護理中心。