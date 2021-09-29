火炭星凱‧堤岸公布樓書　開放式戶最細228呎起　示範單位今曝光

中洲置業旗下火炭站大型新盤星凱‧堤岸，趕及在國慶長假期前夕吸客，今日（29日）首度開放三房示範單位予傳媒參觀，同步公布樓書。發展商指，首張價單最快於一至兩周內公布。料首批不少於267伙，包含一房至三房戶型。

沙田區客有能力 暫不考慮推二按

據資料，星凱‧堤岸提供開放式至四房、合共11種不同戶型，主打一房單位，佔390伙，開放式單位只佔6%。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，首張價單最快於一至兩周內公布。他續指，參考早前大圍站新盤之銷售情況，認為沙田區客有能力，暫不考慮推出二按等付款方式。

楊聰永又指，一房及兩房示範單位工程仍在進行中，預計國慶長假期（1日至3日）只開放三房示範單位。發展商早前指，本周五（1日）會率先開放示範單位予今年曾認購新盤的向隅客參觀，周末長假期開放予公眾。

↓↓↓星凱‧堤岸示範單位↓↓↓

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755呎間出三房兩廁連梗廚

星凱‧堤岸為中洲置業在港的首個樓盤，由4幢住宅大樓組成，合共提供1,335伙，標準戶實用面積由228至947平方呎，涵蓋開放式至四房戶型，另有13伙特色戶。預計關鍵日期為2022年12月，距今尚有約十四個月。

發展商今日開放一個交樓標準及一個經改動連裝修示範單位，均以3座28樓H室為藍本，單位面積755平方呎，屬三房一套連多用途室間隔，提供獨立廚房，連露台及工作平台，套廁為「明廁」，至於客廁則沒有窗，為「黑廁」。

在經改動的連裝修示範單位內，發展商把多用途室的牆身拆除，改為玻璃酒櫃，增加儲物空間及提升空間感。另外，發展商將主人套廁改為玻璃門，以增加房間空間感。