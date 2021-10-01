開則拆解｜星凱·堤岸複式主人房可直出𨋢口　低層戶平台呈不規則

港鐵火炭站旁的大型新盤星凱．堤岸，為內房中洲置業在港的「處女作」，今日起開放示範單位，日前亦已公布樓書，最快下周一（4日）開價。項目由四座組成，提供達1,335伙，戶型款式多達11種之多，包含開放式至四房間隔，究竟其開則設計如何？

複式特快通道 出𨋢開門直入主人房

據樓書所示，星凱．堤岸共提供4伙複式單位，分別位於第3座50至51樓A及B室、第5座50至51樓A及B室，面積介乎1,569至2,001平方呎，4伙開則相似，一律為四房雙套房間隔，惟A室面積較B室大，上層設有偏廳。

不同之處可見於上層的主人房。A室的主人房設有大門連接公家電梯大堂（見下圖），即在電梯大堂甫打開門已見睡床，非常「方便」。門身設於房間的中間位置，擺放傢俱需預留開門空間；B室上層則不設任何門口通往單位外。

事實上，這類開則在複式單位並非首次出現，黃竹坑晉環之複式單位，一律劃出「上層出口」，不過該出入口是連接衣帽間，而非主人房。

特色戶平台形狀不規則

大型新盤大多將最低層的單位，打造成連平台特色戶，星凱．堤岸亦不例外。項目各座的5樓均設有平台特色單位，約佔30伙，惟需要配合大廈外牆之流線形設計，大部分單位之連接平台均為不規則形狀，擺放戶外傢俱甚考功夫。據樓書平面圖所示，30伙平台特色戶中，僅約14伙的平台較為四正，集中於第3、5座的E、F、G室。

大部分特色戶內置樓梯往天台 私隱度較高具

除複式戶及低層平台戶，項目還提供連天台單位，共有13伙。有別於近年新盤，星凱．堤岸設有11伙連天台特色戶，內置樓梯通往天台，較不少需使用公家樓梯前往天台之新盤，私隱度較高。

值得留意，項目有兩伙不連梯屋之天台特色戶，位於第2座48樓，其私人天台位於49樓，戶主需靠公家電梯大堂前往私人天台範圍。而49樓亦屬於住宅樓層。

至於項目之標準單位大多間隔四正實用，11種不同戶型之中，不少設有工作間，涉約435伙，佔總位數目約30%，可作儲物等用途。星凱．堤岸合共4座，提供達1,335伙，關鍵日期為2023年3月31日，距今約十八個月。

【交樓標準三房示範單位】