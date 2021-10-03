新盤戰報｜尚宜兩日收逾340票　星凱．堤岸示位逾兩萬人次參觀

多個新盤醞釀推售，其中被形容為「售樓與車位相若」的上水現樓尚宜，上周四（30日）發展商大鴻輝集團已公布全盤30伙價單，首兩天累收逾340票，以已開價的30伙計，超額認購逾10倍。項目折實入場費約243萬元起，為近兩年來售價最低的新盤。市場估計，發展商或下周公布銷售安排。

星凱．堤岸兩日參觀人次突破兩萬

至於中洲置業旗下火炭星凱．堤岸，過去兩日開放示範單位予本年新盤向隅客優先參觀，中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，兩日參觀人次已突破兩萬，平均等候約25分鐘可進場參觀。

至於會德豐旗下茶果嶺KOKO RESERVE，將以招標形式推售，上周四已公布銷售安排，首推28伙招標，以三房及四房為主，招標期為10月10日至12月31日。而同系第一期KOKO HILLS 日前則加推5號價單，定於下周日（10日）推售100伙，包括85伙以價單形式發售，15伙招標發售。

KOKO HILLS 於下周日推售100伙

新推出的5號價單涉及42伙，包括8個一房、24個兩房、10個三房套房連工作間單位，實用面積370至737平方呎，扣除最高21.5%優惠後，折實售價828.5萬至1,709.7萬元，折實實呎價20,776至26,808元，折實平均呎價22,131元。

至於貨尾方面，南豐旗下日出康城LP10 於10月1日國慶日推售179個單位，單日累售逾140伙，佔即日可供銷售單位近八成。其中，第2B座40樓B室，面積712平方呎，買家採建築期付款，成交價達1,351.7萬元，成為目前日出康城價錢最貴的兩房戶，成交呎價18,985元。