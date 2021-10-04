柏傲莊 III 正待拆卸批文及新關鍵日期　累錄53宗取消交易

新世界（0017）旗下大圍站上蓋柏傲莊 III，因部份牆身混凝土未達要求，於今年7月中宣佈拆卸重建，並提供4大賠償方案予買家。而自8月中起，陸續有買家選擇取消交易，迄今累計錄得53宗，涉及樓價約9.1億元。市場消息指，發展商早前已向屋宇署提交文件，現正等待拆卸批文，預計需在取得新一個關鍵日期後才會有進一步行動。

相關座數仍未拆卸 正待屋宇署批文

據悉，在拆卸批文獲批並取得新關鍵日期後，所有未取消交易之買家需簽署一份新合約。在此之前，買家仍可選擇去或留、即繼續交易或取消交易。換言之，發展商最快待取得新關鍵日期後才會劃下「死線」。

而柏傲莊 III 於9月29日及30日兩天，新增5宗取消交易個案，實用面積由359至998平方呎，涉及樓價共8,340.7萬元，料買家分別可獲17.6萬至59.6萬元之賠償金。至於選擇繼續交易之買家，賠償金預計將於簽訂新合約後分兩期發放，據了解，首期將涵蓋定額賠償金及前半年之利息。