施政報告︱研究降低強拍門檻　分析：應為小業主訂最低保障金額

新一份《施政報告》今日（6日）提到，將研究降低《土地（為重新發展而強制售賣）條例》下的強拍門檻，以加快舊樓重建。過程中，發展局會充分考慮小業主利益、樓宇狀況等因素，並聽取持份者意見。事實上，早前市場已傳出政府有意修訂「強拍條例」，放寬樓齡達50年或以上的舊樓強拍門檻，由現時須集齊八成業權降至七成半，甚至七成。

建議保障金參考同區樓齡15年住宅

對於上述強拍門檻有機會下調，華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，發展商在集齊地盤八成以上份數的努力不能抹殺，但被強拍小業主的權益亦不能忽視，建議政府在降低強拍門檻同時，亦應為小業主訂下最低保障金額。

此外，由於私人發展商的項目規模不及市建局的項目大，住宅單位的保障金額可以參考同區12年至15年樓齡樓宇。對於商舖的業主，梁沛泓亦倡議保障商舖業主在現有價值下獲得至少一成或一成半的重建溢價，達至共同富裕的目的。

料中小型發展商、私人投資者積極併購

至於萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒則認為，下調強拍門檻是好事，估計未來發展商將把注意力集中在新發展區，料市區舊樓重建併購將會成為中小型發展商增加土地儲備的主要來源，甚至連私人投資者也會參與其中。

戴德梁行環球董事、大中華區行政總裁趙錦權則建議，降低樓齡達40年或以上的單幢或小型舊樓的強制拍賣門檻至七成，加快收購與重建步伐。