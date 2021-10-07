日本城創辦人908萬沽柴灣工業城　明賺實蝕50萬

連鎖家品店日本城創辦人劉栢輝，新近以908萬元沽出柴灣工業城一個高層單位，持貨約四年，雖然帳面升值3.8%，但扣除稅款及雜項後料「明賺實蝕」約50萬元。

據土地註冊處資料，上址為柴灣工業城1座20樓08室，在9月23日以908萬元沽出。單位面積約1,843平方呎，是次成交呎價約4,927元。物業原業主為劉栢輝（LAU PAK FAI PETER），即為經營家品店日本城的國際家居零售（1373）名譽主席兼執行董事。

劉栢輝於2017年11月以875萬元購入上述工廈單位，是次易手帳面升值約33萬元。不過，由於四年前入市時支付高達樓價7.5%的雙倍印花稅款，涉及約65.62萬元，再加上買賣兩次的代理佣金共約17.83萬元，估計實際蝕讓約50萬元。

鍾愛豪宅物業 近數年斥逾3.6億掃貨

劉栢輝近年有不少物業買賣動作，尤其鍾情豪宅物業，如今年9月他斥資1.796億元買入南區深水灣徑8號2座低層單位，實用面積2,865平方呎，呎價62,688元。該成交需要繳付高達15%的辣招稅。

此外，他在2018年斥約6,788萬元購入柯士甸站GRAND AUSTIN 2座高層單位、連車位，成交呎價4.28萬元。而在2014年及2017年，他則分別以8,578萬元購入東半山肇輝臺6號高層單位，及以3,238萬元買入九龍站凱旋門低層戶。