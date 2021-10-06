施政報告｜倡建白石角站　新地優景里、恒地蕉坑兩項目最受惠

新一份《施政報告》建議研究於白石角香港教育大學（教大）運動中心用地為基礎，興建新東鐵線科學園／白石角車站，同時將按教大早前要求重置運動中心到大學本部附近。最靠近車站的住宅項目，料為新地（0016）優景里住宅項目及恒地（0012）蕉坑項目。

雷霆：優景里項目明年首季推

由新地（0016）於2019年2月以63.1億元投得的白石角優景里地皮，可建樓面94.9萬平方呎，每呎樓面地價6,646元，為白石角眾多已出售的官地中，地價第三高。發展商新地當時表示，會投資約120億元打造項目。

優景里項目去年已獲批建14幢11至14層中低密度住宅大廈，另設會所及安老院舍。新地（0016）副董事總經理雷霆回覆指，白石角優景里住宅項目有機會在下一季、即2022年首季推出。

蕉坑項目屬公私營合作 提供2198伙

此外，鄰近擬建車站的尚有恒地（0012）蕉坑項目，採公私營合作模式發展。項目地盤面積約39.22萬平方呎，以地積比率3.6倍發展，可建樓面涉約141萬平方呎，擬建9幢10至15層高的住宅大廈，提供2,198伙。項目將分兩個地盤發展，其中3幢擬建公營房屋，提供約900伙，其餘6幢為私人住宅，涉約1,300伙。

項目內將設公眾停車場、4層高綜合大樓，以及提供安老院兼日間護理單位、嚴重弱智人士宿舍和展能中心。