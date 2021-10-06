施政報告｜倡建白石角站　逾8200伙晉身鐵路盤　15%業主即時封盤

新一份《施政報告》提出改善白石角及科學園一帶公共交通接駁，故建議研究於白石角香港教育大學（教大）運動中心用地為基礎，興建新東鐵線科學園／白石角車站，即時為區內樓市注入強心針，區內逾8,200伙私樓有望晉身成為「鐵路盤」，升值潛力大增，區內代理指，不少業主聞消息後立即封盤，觀望後市，料區內樓價短期錄約5%升幅。

不少業主對消息感意外 隨即封盤

白石角一帶現時有8個私人屋苑，提供逾8,200個住宅單位，容納逾2.4萬居住人口。由於部分屋苑入伙不久，部分仍未過額外印花稅（SSD）三年期限，故二手放盤不算多，現有約40多個。中原地產高級區域營業經理文琪昌表示，消息公布後，該行即時接獲5至6個放盤業主決定封盤，暫不放售單位，佔放盤總數約15%。

他又指，不少業主對於在白石角建車站的消息感到意外。其中，以逸瓏灣的業主反應較大，近乎已全部封盤，相關單位原本叫價1,000至1,200萬元。文琪昌又預計，區內樓價短期內可錄約5%升幅。

逸瓏灣業主反價 加幅約1.5%

正當大部分業主仍在消化消息之際，個別業主開始反價。市場消息指，逸瓏灣1期第21座低層D室，實用面積1,006平方呎，三房套間隔，業主原叫價1,300萬元，今日聞區內擬建白石角站的消息後，隨即反價20萬至1,320萬元放盤，加價約1.5%。

白石角現有8個私人住宅屋苑，包括信置（0083）旗下天賦海灣1至3期、逸瓏灣、逸瓏灣8、嘉華（0173）嘉熙、新地（0016）雲滙1至2期；億京海日灣1至2期；鷹君（0041）朗濤等，合共提供逾8,200伙。區內最早落成的為天賦海灣，於2012年入伙。至於最近期入伙為今年6月才交樓的逸瓏灣8。

天賦海灣呎價僅1.2萬 嘉熙二手叫價530萬起

換言之，上述樓盤的樓齡一律少於十年，加上如前述，部分仍未過SSD三年期限，區內二手交投不算多。參考區內近期的二手平均呎價差幅頗大，分層戶介乎1.2萬至1.8萬元不等，入場價大約由530萬元起，為嘉熙面積248平方呎的開放式單位。至於區內呎價最低為天賦海灣1、2期，個別大單位的成交呎價僅約1.1萬至1.2萬元。代理估計，隨雲滙及嘉熙單位逐步滿SSD期限，料二手交投會增多。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，所謂「路通財通」，如新增白石角站，對區內居民算是一大喜訊。他指，以往鐵路開通必定對區內樓價起帶動作用，如今年通車的屯馬線，已令宋皇臺站旁的傲雲峰平均實用呎價年內上升逾15%，明顯優於大市。

萊坊高級董事估價及諮詢部方耀明則估計，短期該區周邊樓價或會上升10％至20%，部份二手盤短時間內或會封盤或加價。

不過，興建白石角站仍在倡議階段，參考港鐵過往開展鐵路路線及新車站項目，由前期研究、規劃工作及至建造工程均需時，動輒十年或以上，故預期白石角區居民中短期難以享受鐵路之便，但料樓價可挾鐵路效應而炒上。

此外，區內目前尚餘近千伙一手貨尾單位待售，分布於雲滙、逸瓏灣8等。未來，區內仍有新盤登場，為新地旗下優景里住宅項目，去年獲批建14幢11至14層高分層住宅大廈，地皮於2019年由新地以63.1億元投得，每呎樓面地價約6,646元。