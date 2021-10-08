施政報告後樓市趨明朗　將軍澳藍塘傲一房818萬沽創同類新高

新一份施政報告公布後，樓市前景明朗化，個別地區二手樓盤錄得高價成交，也有買家「爽快零議價」入市。中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳藍塘傲5座高層E室，實用面積437平方呎，採一房間隔並享有少量海景，新近以818萬元易手，成交價創屋苑同類單位新高紀錄。

上述單位在8月份推出放盤，當時叫價840萬元，直至日前施政報告公布後，獲買家積極洽購，最終減價22萬元或約3%成交，成交呎價18,719元。

他又指出，原業主於2016年以536.68萬元一手購入該單位，持貨5年，現轉手帳面賺逾281萬元或53%。資料顯示，該屋苑一房單位成交價舊紀錄為808萬元，即是次最新成交價比舊紀錄高出1%。

北部都會區刺激元朗睇樓量

此外，新一份施政報告提出建設北部都會區，元朗區二手市場也錄得買家「爽快」入市個案。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，區內朗屏8號3座低層H室，實用面積702平方呎，三房套房間隔，外望開揚景致，獲買家「零議價」985萬元買入，呎價14,031元。

原業主於2016年9月以822.1萬元向發展商購入上址，持貨5年轉售，帳面獲利162.9萬元或20%。

王勤學又表示，準買家對政府建設北部都會區有正面反應，元朗區本周末預約睇樓量回升1至2成，有部份業主收窄議價空間。