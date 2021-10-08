CCL按周跌0.36%報188.93點　分析︰ 施政報告利好因素於月底反映

美國聯儲局議息前預告縮減買債，市場觀望氣氛濃厚，影響樓價輕微回軟，本周二手樓四大指數齊跌。中原城市領先指數CCL最新報188.93點，按周跌0.36%，連跌兩周；中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報192.15點，按周跌0.16%；CCL(中小型單位)報189.58點，按周跌0.22%；CCL(大型單位)報185.50點，按周跌1.08%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，10月6日施政報告利好樓市，相信支持整體樓價繼續高位企穩，將會在2021年10月底公佈的CCL才開始反映。

港島獨升 新界西上破頂後回軟

四區方面，近兩周港島及新界西樓價波幅相對較大。港島CCL_Mass報198.35點，按周升1.99%，為本周唯一錄得升錄之區份。新界西CCL_Mass報173.73點，上周創歷史新高後回軟，按周跌3.07%，終止早前2周連升共3.83%。

新界東及九龍近兩周樓價走勢平穩。新界東CCL_Mass報204.96點，按周升0.71%，結束2周連跌；九龍CCL_Mass報186.14點，按周跌0.19%。